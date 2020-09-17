В матче второго круга турнира WTA в Риме российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в двух сетах над представительницей Чехии Катериной Синяковой.

Счет по сетам — 6:2, 6:3, встреча продолжалась один час и 22 минуты. Касаткина за весь матч не сделала ни одной подачи навылет и не совершила ни одной ошибки на подаче. На счету Синяковой ни одного эйса и пять двойных ошибок. Также Касаткина реализовала шесть брейк-пойнтов из имевшихся 11, Синякова три из семи брейков завершила удачно.

В первом раунде Касаткина одержала победу в двух сетах над соотечественницей Верой Звонаревой — 6:2, 6:2. Синякова одолела немку Анжелику Кербер — 6:3, 6:1.

В третьем круге Касаткина встретится с победителем матча между американкой Софией Кенин и белорусской Викторией Азаренко.