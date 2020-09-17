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  • 01:47,  18 сентября 2020
Теннис
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Блинкова сыграет с Плишковой в третьем круге турнира WTA в Риме

Блинкова сыграет с Плишковой в третьем круге турнира WTA в Риме
Анна Блинкова. Фото: инстаграм

Российская теннисистка Анна Блинкова проведет матч третьего круга на турнире WTA в итальянском Риме.

Россиянка в 1/8 финала встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, занимающей четвертое место в рейтинге WTA. Сама Блинкова идет на 65-й строчке. Матч запланирован на 11:00 по московскому времени, но начало игры может сдвинуться.

В первом раунде Блинкова одержала победу в двух сетах над представительницей Швейцарии Жиль Белен Тайхманн — 6:3, 6:3. Плишкова стартовала в турнире со второго круга, где одолела соотечественницу Барбору Стрыцову — 6:3, 6:3. Блинкова в трех сетах одолела представительницу Испании Алену Большову — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Отметим, призовой фонд турнира WTA в Риме категории «Премьер» составляет почти 1,7 миллиона евро.

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