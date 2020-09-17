Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о шансах Артема Дзюбы переехать в европейский топ-чемпионат.

По словам Васильева, такой переход с каждым годом становится все проблематичнее. Он отметил, проблемой это может стать, если вести речь о топ-чемпионатах, а не о странах, куда можно просто уехать заканчивать карьеру и зарабатывать деньги, так как для игроков уровня Дзюбы это возможно всегда.

Васильев добавил, если сборная России и лично Дзюба блестяще выступят на чемпионате Европы, шанс будет.

«В национальной команде у Станислава Черчесова Дзюба смотрится отлично, и без него сегодня сборную России представить очень сложно», – сказал Васильев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».