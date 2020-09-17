В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» сыграет против омского «Авангарда».

Встреча, которая пройдет в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик», начнется в 19:00 по московскому времени.

В составе хозяев в игре не примет участие российский защитник Алексей Пузанов, у «Авангарда» на лед не выйдет финн Вилле Покка.

Предыдущая игра команд состоялась 28 января, тогда «Авангард» в Балашихе обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:2. У омичей отличились Семен Кошелев, Денис Зернов и Свен Андригетто, а у нижнекамцев — Райан Мерфи и Марат Хайруллин.

Отметим, на старте регулярного чемпионата «Авангард» одержал пять побед в шести матчах, единственное поражение команда Боба Хартли потерпела от «Салавата Юлаева». «Нефтехимик» выиграл лишь один матч из пяти, одолев подольский «Витязь».

Напомним, матч «Барыса» с рижским «Динамо», который также был запланирован на 18 сентября, перенесли из-за коронавируса в составе казахстанского клуба.