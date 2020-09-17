В матче второго круга турнира WTA в Риме российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу в трех сетах над представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

Счет по сетам — 4:6, 7:5, 6:3, встреча продолжалась два часа и 47 минут. Кузнецова за весь матч сделала восемь подач навылет и совершила две ошибки на подаче. На счету Контавейт четыре эйса и одна двойная ошибка. Также Касаткина реализовала шесть брейк-пойнтов из имевшихся десяти, Контавейт четыре из 14 брейков завершила удачно.

В первом раунде Кузнецова одержала победу в трех сетах над представительницей США Бернардой Пера — 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Контавейт одолела француженку Каролин Гарсия — 6:3, 7:6 (7:1).

В третьем круге Кузнецова встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая обыграла Анастасию Павлюченкову — 6:3, 7:6 (7:4).