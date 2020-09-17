Сегодня 17 сентября в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы «Локомотив» Тбилиси примет дома гостей из московского «Динамо». Сама встреча начинается в 20:00 по мск.

«Динамо» Москва

Московская команда выходит «на рельсы» тренировок и официальных игр и возвращается в еврокубки и набирает форму перед Лигой Европы. На первый взгляд кажется, что начало сезона для «Динамо» прошло достаточно успешно и коллектив в первых турах набрал 11 очков, но сразу после резвого старта наступил не менее быстрый спад.

Две последние встречи москвичи сыграли плохо, ничья против «Уфы» и поражение от «Рубина» Казань со счётом 0:1. По истечению семи туров коллектив занимает лишь шестую строчку в таблице, имея в своей копилке всё те же 11 очков.

По мнению экспертов, «Динамо» надёжно играет в обороне, что подкрепляется результатами в виде четырёх пропущенных мячах, при семи сыгранных матчей РПЛ. И в четырёх из них московская команда не пропустила ни одного.

«Локомотив» Тбилиси

«Локомотив» начал свой путь в квалификации Лиги Европы достаточно красиво. Клуб получил в соперники румынскую «Крайову» и все букмекеры однозначно поставили вторых фаворитами матча, однако «Локомотив» обыграли соперников со счётом 2-0 и двинулись вперёд.

Эта удача на евроарене стала для «железнодорожников» второй в их еврокубковой истории. Ранее они выбили хотя бы одного соперника аж в 1999 году. Тбиллисский клуб имеет общее с «Динамо». И хорошие отрезки сменяются сомнительными.

После 11 отыгранных туров чемпионата Грузии «Локомотив» занимает пятое место в сетке, одержав 4 победы, 4 раза сыграв вничью и три раза проиграв. Однако последний матч против «Сачхере» закончился отличной победой со счётом 4:1.

Ставки и прогнозы

Несмотря на разгромную победу «Сачхере», «Локомотиву» будет очень тяжело выстоять против московского «Динамо» и даже тот факт, что они будут играть на своём поле, не облегчает задачи.

Аналитики считают, что динамовцы будут играть надёжно в обороне и лишний раз не давать сопернику пройти в их штрафную, поэтому отдают предпочтение ставке: «Динамо победит и не пропустит.