Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович допустил, что его подопечный пропустит летний чемпионат России, который состоится в Тюмени с 17 по 22 сентября.

По словам Касперовича, единственная проблема – снова воспалившийся локоть. Тренер выразил надежду, что локоть пройдет, но вопрос об участии в чемпионате России пока открыт.

«Я предложил Саше отказаться от участия, чтобы не провоцировать эту старую травму, но он сказал, что всё будет нормально. Сейчас врач проводит с ним профилактическое лечение, а решение по стартам будем принимать ближе к делу», — сказал Касперович, слова которого приводит News.ru.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит очередной предсезонный сбор российской команды.