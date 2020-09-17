Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят ответил Антонио Джовинацци на вопрос по поводу возможного поединка с бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

«Надеюсь, не очень скоро», — написал в ответ Квят, сопроводив комментарий смеющимся эмодзи.

Ранее Квят в своем Instagram опубликовал совместное фото с Макгрегором из зала.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан на Корсике. По информации «Франс Пресс», он обвиняется в совершении попытки сексуального нападения и акт эксгибиционизма. Подробности инцидента остаются неизвестны. Представитель Макгрегора сообщил, что ирландец отрицает все обвинения в недостойном поведении. Отмечается, что Конор был допрошен, после чего его освободили.