Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на возвращение в коллектив двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Слова Железнякова цитирует портал Sport24.

«Я знал, что рано или поздно она одумается и вернется, по крайней мере, предчувствовал. Искренне рад возвращению Жени!», — отметил специалист, добавив, что им еще придется поработать вместе, в частности, над танцевальной подготовкой в зале.

Напомним, о возвращении Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе стало известно вчера, 16 сентября. Спортсменка уже провела первую тренировку в прежней группе со своими наставниками. Около двух с половиной лет фигуристка работала под руководством канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто.