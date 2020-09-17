Стало известно, что Этери Тутберидзе не будет сопровождать своих подопечных на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Об этом сообщает агентство ТАСС. На Кубке России в Сызрани должны выступить одиночницы Анна Щербакова и Майя Хромых, а в юниорских соревнованиях — Софья Акатьева и Всеволод Князев.

С большой долей вероятности фигуристов группы Этери Тутберидзе будут сопровождать хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.

Изначально принимать участие в первом этапе Кубка России должна была двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, однако она снялась с турнира по медицинским показаниям, как сообщает Федерация фигурного катания на коньках России, фигуристке пока запрещены соревновательные нагрузки.

Вчера стало известно, что Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.