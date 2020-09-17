Фанаты игры и киберспортсмены уже и не надеялись, однако у Valve всё по графику. Компания добавила третью сокровищницу Immortal Treasure в игру для владельцев Battle Pass 2020.

Игроков ждут новые предметы на Pugna, Clockwerk, Oracle, Treant Protector, Gyrocopter и Lich. Помимо стандартных предметов у пользователей будет шанс выбить очки компендиума, редкую вещь на Pugna, ультра-редкий предмет на Phoenix или секретную вещь.

В последние дни давление со стороны комьюнити Доты на Valve усиливалось, и профессиональные игроки начали высказываться в твиттере на счёт недостаточно увлечённого вклада в киберспорт со стороны компании. Игрок Дэвид MoonMeander Тан сравнил комьюнити со «стадом овец, которых завлекают яркими образами».

После выхода сокровищницы, игрок состава Ninjas in Pyjamas Чарли Charlie Арат раскритиковал выбор Valve относительно предметов, получаемых в сундуке.