Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался о работе Алины Загитовой в качестве ведущей проекта «Ледниковый период», а также ее будущей спортивной карьере.

В интервью РИА Новости Авербух отметил, что Загитовой нравится работать ведущей. «Алине непросто, но она большая умница – она учится, старается», — сказал постановщик, добавив, что фигуристка ведет над собой большую работу и профессионально относится к делу.

По словам Авербуха, отсутствие Алины Загитовой на контрольных прокатах стало неприятной новостью для всех зрителей. «Мы все ждем ее выступления на льду, но борьба в женском одиночном катании очень серьезная», – заключил Авербух.

Напомним, Алина Загитова снялась с контрольных прокатов из-за занятости в новом сезоне шоу «Ледниковый период».