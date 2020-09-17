Данил GpK~ Скутин, долгое время являлся стендином североамериканской команды Evil Geniuses, но снова вернулся в СНГ-регион. Иван VANSKOR Скороход сообщил в своём твиитере о том, что Даниил временно заменит Артёма Lorenof Мельника на BTS Pro Series Season 3.

Уже сегодня состоится первый матч Данила в составе с «Юниками» против Team Empire. Будет ли в дальнейшем игрок представлять организацию неизвестно.

Состав Team Unique выглядит следующим образом:

Иван VANSKOR Скороход

Скороход Станислав 633 Глушан

Глушан Егор 19teen Лексютин

Лексютин Данил illusion Волчан

Волчан Данил gpK~ Скутин (стендин)

Данил Скутин находится на контрактных обязательствах с Gambit, однако уже больше трёх месяцев перспективный игрок не представляет интересы организации.

В одном из интервью GpK~ высказался, что ему нравится североамериканский коллектив, но ему ближе по душе менталитет СНГ команд.

В западных командах нет формата отношений »друзья друзей», там все партнеры между собой. Это как и плюс, так и минус может быть. Каждому человеку по-разному, — закончил свою мысль игрок.