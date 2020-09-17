Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России и директора Центра спортивной подготовки России Александра Кравцова.

Слов Тихонова цитирует сайт телеканала «Матч ТВ». Специалист отметил, что ничего не знает об обвинениях в адрес Кравцова. «Кравцов был и остается моим другом, я никогда и никого не предавал. Я сам это все пережил», — отметил Тихонов, назвав Кравцова последним из могикан в этой области.

«Может быть, кому-то понадобилось это место (начальника ЦСП). Я не живу в России и услышал об этом от прессы только сегодня утром», – сказал Тихонов.

Напомним, Александра Кравцова подозревают в присвоении или растрате в особо крупном размере, наказание по статье 160 УК РФ подразумевает до 10 лет лишения свободы.