Первый вице-президент Федерации хоккея России и вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о том, при каком условии будет планироваться проведение хоккейных матчей на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Слова Ротенберга цитирует портал РИА Новости. Вице-глава ФХР отметил, что организация очень успешно провела два мероприятия, вошедшие в мировую историю, повторить хоккейные матчи на футбольной арене и в этом сезоне.

На данный момент проведение хоккейных матчей на «Зенит-Арене» обсуждается с Роспотребнадзором.

«Если разрешат 100-процентную посещаемость, то будем рассматривать проведение. С точки зрения доходов, 50-процентная посещаемость их сильно сокращает», — отметил Ротенберг, добавив, что в предыдущих мероприятиях ФХР и СКА выходили в плюс с точки зрения экономики.