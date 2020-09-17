Петербургский СКА начал выездной матч против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

В прошломтуре регулярного чемпионата КХЛ команда Валерия Брагина потерпела выездное поражение от омского «Авангарда» в Балашихе со счетом 3:4. По ходу матча СКА отыгрывался со счета 0:3, но не смог свести матч к победе. «Спартак» в предыдущем туре чемпионата уступил челябинскому «Трактору» со счетом 1:2.

В прошлом сезоне эти команды встречались между собой четыре раза. Трижды победу одерживала московская команда, в том числе, в двух играх в Петербурге. В последней встрече победа осталась за СКА, игра завершилась со счетом 1:0.