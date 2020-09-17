Российский теннисист Андрей Рублев высказался о дисквалификации серба Новака Джоковича с открытого чемпионата США по теннису.

Слова Рублева цитирует портал «Матч ТВ». По мнению теннисиста, ситуация с Джоковичем вышла очень простой. «Он не хотел этого, это было случайно. Если бы он ударил в разы сильнее, попал в ногу и судья не подала виду, его бы точно не сняли», — сказал Рублев, отметив, что сербу могли бы дать предупреждение.

«Это произошло только из-за того, что он попал в горло и судья упала. Это, к сожалению, автоматом снятие», — сказал Рублев.

Напомним, инцидент с попаданием в судью произошел во время матча Новака Джоковича с испанцем Пабло Карреньо Бустой в четвертом круге US Open.