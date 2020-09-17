Российский чемпион UFC в легчайшем весе, боец смешанного стиля Пётр Ян рассказал о том, что хотел бы провести бой на родине.
«Если будет по плану турнир в России, я буду изъявлять желание, чтобы выступить», — сказал Ян. Cлова бойца с пресс-конференции в формате онлайн в Москве цитирует агентство ТАСС.
Отметим, в июле 2020 года Пётр Ян стал чемпионом UFC, победив бразильского бойца Жозе Алдо на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Следующий его поединок может пройти ближе к зиме 2020 года, в соперники россиянину прочат американца Алджамейна Стерлинга.
В смешанных единоборствах 27-летний боец Пётр Ян провел 16 боев, в активе россиянина значатся 15 побед и одно поражение. В UFC Ян провел семь боев и еще ни разу не проиграл.
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