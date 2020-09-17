Уже завтра, 18 сентября, мы увидим старт первых очных соревнований по фигурному катанию в текущем сезоне: Сызрань принимает первый этап Кубка России. В этом году — с лучшими фигуристами и фигуристками страны, а также съемочными группами Первого канала.

В сети до сих пор не появились официальные окончательные списки участников первого этапа Кубка России, но в нашем распоряжении неофициальные списки, информация о заявке фигуристов сборной страны, а также о тех, кому по разным причинам пришлось сняться.

В первую очередь, стоит напомнить, кого мы в Сызрани не увидим. Из-за проблем со здоровьем на этап не приедут Евгения Медведева и Александр Самарин, по информации ФФККР, им запрещена активная соревновательная нагрузка. Владимир Морозов заболел коронавирусом по возвращении из США, поэтому они с Евгенией Тарасовой пропустят этот этап. Из-за травмы снялась и одиночница Ксения Синицына, а также пара Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (срочная операция у партнера), но об этом стало известно еще до контрольных прокатов.

Абсолютная фаворитка соревнований у женщин — двукратная чемпионка Анна Щербакова. Правда, Этери Тутберидзе, кажется, решила в Сызрань не ехать. Сопровождать группу фигуристов будут Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Соревноваться с Щербаковой будет также Майя Хромых, которая наверняка вновь попробует чисто прыгнуть четверной сальхов, а также представительница ЦСКА Анна Фролова с запоминающимися лиричными программами.

В танцах на льду, наверное, интриги будет больше всего: на льду сойдутся сразу три пары из состава сборной России, причем все — молодые и перспективные. За первое место будут бороться Аннабель Морозов/Андрей Багин, Софья Шевченко/Игорь Еременко и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Все три пары находятся примерно в одинаковой форме, уже получили рекомендации по итогам контрольных прокатов и сделали выводы вместе с тренерами.

Неплохой подбор исполнителей и в мужском одиночном катании. Из числа сборников в Сызрани выступят Макар Игнатов, Антон Шулепов и Роман Савосин. Обидно, что Игнатову пока придется кататься без квадов: в его арсенале за межсезонье появился шикарный четверной риттбергер. По взрослым выступят также юниоры Илья Яблоков и Артем Ковалев.

По парному катанию пока вообще ничего не понятно: в отсутствие Тарасовой/Морозова даже в неофициальном списке участников осталась только одна пара — Анастасия Балабанова/Алексей Святченко. Будут ли еще участники во взрослом парном катании, наверняка станет известно незадолго до старта короткой программы.

У девушек-юниорок по программе КМС тоже подобрался отличный состав, который может впечатлить и элементами ультра-си. Сильнейшей на данный момент участницей в списках значится ученица Тутберидзе Софья Акатьева.

Не так давно Акатьева выиграла первенство Москвы среди юниоров, показав и чистый тройной аксель в каскаде, и четверной тулуп. Впечатлить может и Елизавета Осокина, воспитанница школы ЦСКА: на контрольных прокатах в Новогорске она показала чистое катание и очень душевные образы.