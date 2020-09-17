Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о своем отношении к летнему чемпионату России в Тюмени и планах сборной на этот турнир.

В интервью официальному сайту СБР Каминский отметил, что каждый спортсмен получит индивидуальную задачу на конкретную гонку.

«Они должны будут выполнить определённый план. Ведь соревнования – лучшая тренировка, и то, что мы отрабатывали на сборах, должны воплотить в гонках», — отметил тренер, добавив, что при необходимости тренерский штаб внесет свои коррективы.

«У всех будут разные задачи. Я не скажу, что результат на летнем чемпионате не важен, но это точно не главное», — сказал Каминский, предупредив, что вряд ли все получится по плану, однако всегда все гладко не бывает.