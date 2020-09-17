Групповой этап ESL Pro League Season 12 практически подходит к концу. В группе А и в группе B коллективы идут ноздря к ноздре и не готовы покидать турнир с пустыми руками. Именно поэтому мы с вами рассмотрим сегодняшние матчи под моим микроскопом.

NAVI vs Heroic

ESL Pro League Season 12 Europe

NAVI

Обожаю я этих ребят, ну вот честно. Проигрывают не проигрываемое и выигрывают не выигрываемое. Именно этот слоган сопровождает команду на протяжении всего времени становления организации.

На днях выходило интервью на официальном канале, где тренер Андрей рассказал, что больше всего ошибок в игре было у flamie, Boombl4 и Perfecto и именно эти игроки находятся прямо сейчас на буткемпе.

Похоже на то, что российский коллектив испытывает проблемы, но без этого никак и я считаю, что через тернии к звёздам лучше, чем простые победы, ведь потенциал у этих игроков очень сильный.

Heroic

Датская команда неожиданно выстрелила и крепко разместилась на топ-2 рейтинга HLTV, что, несомненно, справедливый результат.

Последними победами Heroic доказывают, что «лёгкой прогулки» у грандов CS:GO сцены в матче с ними стоит не ждать. Те же победы против GODSENT, BIG и G2 подтверждают мои слова.

Прогноз

Если отбросить всё лишнее можно сказать, что между нами две крепкие команды, готовые выигрывать встречу. Здесь никто не знает, с какой ноги встанет s1mple или как поведут себя датчане, но я склоняюсь ближе к ставке Тотал больше 2.5 карт.

Vitality vs Gen.G

ESL Pro League Season 12 Europe

Vitality

Теперь более кратко про остальные матчи, ибо здесь уже понятнее исход для меня. «Пчёлки» похоже отсиделись и готовы зарабатывать свои очки для выхода из группы. Красивая победа над fnatic и FaZe усилила мою уверенность в этот коллектив.

Complexity

По вчерашней игре против mousesports, которые, замечу, находятся в отвратительной форме, показал всю расслабленность «звёзд». Они уже заработали очки для выхода из группы, зачем им напрягаться. Для полной уверенности можно выиграть ещё одну команду, но Vitality не из таких, кто дарит победу.

Прогноз

Здесь я определённо за Vitalty, единственное, лучше сыграть догоном по картам.

Gen.G vs 100 Thieves

ESL Pro League Season 12 North America

Gen.G

Gen.G что-то совсем сдулись, давно уже не видел от них внятной игры и достойных результатов, разве что Triumph одолели, но это совсем не их уровень. Против 100T, FURIA, Chaos и EG не показали своего лучшего перфоманса.

100 Thieves

«Воров» так же сильно не похвалишь за их последние результаты, но у них есть аргумент. Почти все игры против грандов выходили достаточно близкие и шансы были на победу вплоть до последних раундов.

Прогноз

Здесь мои мысли останавливаются только на победе 100 Thieves. Коллектив более подкованный и сыгранный по отношению с Gen.G.