Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о работе с командой на сборах и общении с биатлонистами.

В интервью пресс-службе СБР Каминский отметил, что такие средства как «кнут» и «пряник» в арсенале тренера должны быть постоянно. «Несмотря на то, что уже неплохо друг друга узнали, некоторые личностные моменты в отношениях всё же остаются, есть недосказанности и недопонимание», — сказал тренер.

Каминский добавил, что старается работать по принципу футбольного тренера Бориса Аркадьева: «Тренер должен быть доступен всегда».

«Пусть подходят все спортсмены. Но некоторые из них не делают этого, не хотят обращаться с мелкими, как им кажется, проблемами. Это неправильно», — отметил Каминский.

Напомним, Юрий Каминский возглавил мужскую сборную России несколько месяцев назад.