Российская теннисистка Анна Курникова показала фотографию своей младшей дочери, рожденной от ее давнего партнера, испанского певца Энрике Иглесиаса.

В феврале 2020 года Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз: теннисистка родила дочь Марию. Сейчас младшей дочери Курниковой уже 8 месяцев. В 2017 году теннисистка родила сына Николаса и дочь Люси.

«Уимблдон, я иду», — подписала Курникова фотографию.

Отметим, именно на Уимблдоне Анна Курникова достигла лучшего результата на турнирах «Большого шлема» — в 1997 году спортсменка дошла до полуфинала Уимблдона. В парном разряде Анна Курникова дважды выигрывала открытый чемпионат Австралии по теннису в паре с Мартиной Хингис.