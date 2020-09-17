Российский биатлонный тренер, наставник сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович высказался о том, в каком случае болгарские биатлонисты будут участвовать в Кубке России.

Слова Касперовича цитирует портал News.ru.

«26-27 сентября будет принято решение по декабрьским этапам Кубка мира, но мы готовим план «Б». Если вдруг их отменят, то мы будем участвовать всей командой в Кубке России», — сообщил Касперович, добавив, что уже имеет договоренность по этому поводу с президентом СБР Виктором Майгуровым.

По мнению Касперовича, существует значительная угроза отмены этапов Кубка мира по биатлону, однако все пока идет на уровне слухов.

«Соревнования младшего ранга уже отменены, что неприятно для нас, так как в Болгарии много молодых биатлонистов, которым нужна соревновательная практика», — отметил Касперович.