В рамках ESL Pro League Season 12 Europe состоялся матч между французским коллективом G2, для которых победа сегодня была необходима для прохода в плей-офф стадию турнира, и польской командой AGO, которые не имели шансов на выход в следующую стадию.

По итогам трёх карт победу одержали AGO, завершив закончив десайдер со счётом 19-17.

Inferno: G2 14 — 16 AGO

Nuke: G2 16 — 4 AGO

Vertigo: G2 17 — 19 AGO

Несмотря на то, что многие игроки из французской команды сыграли в хороший плюс для себя, а у AGO четыре игрока закончили встречу с отрицательным KD, победа всё равно досталась полякам.

Теперь в группе А G2 занимают шестое место и имеют всего 2 победы из 6 сыгранных матчей. AGO, в свою очередь имеют так же шесть очков, но занимают 7 место. У коллективов ещё сохранились математические шансы на выход в следующую стадию, однако они очень невелики.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. В европейском играют 16 команд. Только 8 из них пройдут в стадию плей-офф, где будут бороться за $450 тыс.