Петербургский «Зенит» проявляет интерес к турецкому нападающему английского «Эвертона» Дженку Тосуну.

Информацию об этом сообщает турецкий портал Аjansspor.

Как стало известно СМИ, «Зенит» на протяжении последнего месяца изучал возможность трансфера Тосуна из АПЛ в РПЛ. Сам форвард не отказался от переезда в Россию, на данный момент он решает вопрос с условиями жизни.

«Зенит» и «Эвертон» ведут переговоры, как сообщают в Турции, они идут позитивно.

Напомним, Дженк Тосун выступает за «Эвертон» с 2018 года, в который перебрался из «Бешикташа». На счету турецкого форварда 10 голов и 6 голевых передач в 51 матче за «Эвертон». В марте футболист получил травму крестообразной связки колена, выступая в аренде за «Кристал Пэлас».