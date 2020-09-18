Вторая выездная серия СКА в сезоне завершена: команде Валерия Брагина удалось реабилитироваться за обиднейшее поражение от «Авангарда» в Балашихе и выиграть у московского «Спартака».

Тренеры продолжают аккуратно ввинчивать в состав СКА молодых игроков и давать им возможность получать игровой опыт. 18-летний голкипер СКА Ярослав Аскаров получил в основе после того, как хорошо проявил себя в матче с «Авангардом», заменив Александра Самонова. Голкиперу наверняка обидно было пропустить решающую шайбу в третьем периоде, поэтому на игру со «Спартаком» Аскаров вышел сверхзаряженным.

Первый период прошел под диктовку Владимира Ткачева, хоть и начался для СКА тяжело — из-за двух удалений. Молодежь в лице Арсения Бринкмана бросилась в бой с первых секунд и нарвалась на две штрафных минуты, затем Миро Аалтонен ушел на скамейку штрафников за подножку. Но стоило получить удаление «Спартаку», СКА прижал соперника к воротам и забросил первую шайбу, наказав за глупую ошибку.

Вторая шайба Ткачева во второй двадцатиминутке не стала неожиданностью. Команда играла уже по накатанной, а сам форвард сильно выделялся даже на фоне одноклубников точностью бросков и скоростью принятия решений. СКА мог забрасывать и больше шайб, однако команда больше старалась сыграть красиво, чем точно, и частенько эти розыгрыши не завершались ничем.

Во втором периоде первой звездой СКА стал 18-летний вратарь Аскаров, совершивший несколько спасений и отразивший штрафной бросок Сергея Широкова. Из-за того, что СКА сильно просел по броскам, команде в основном оставалось отбиваться и на юного вратаря легла серьезная нагрузка. В конце второго периода Брагину даже пришлось брать тайм-аут, чтобы дать команде слегка передохнуть и уберечь от пропущенной шайбы.

В третьем периоде СКА удалось довести матч до победы. Ставка Брагина на молодежь вновь сыграла, пока юные армейцы не разочаровывают — в первую очередь, своим страстным желанием играть. За игру Ярослав Аскаров совершил 33 сейва — весьма неплохо для игры против жесткого и цепкого соперника, да еще и едва ли не дебютной на уровне КХЛ.

Любопытный факт: в первом периоде камеры выхватили наблюдающих за игрой легенд мирового и российского хоккея — Илью Ковальчука и Евгения Малкина. Вылетевшие из Кубка Стэнли НХЛ-овцы долетели аж до КХЛ — и даже пожелали СКА удачи в командном «Твиттере». Будем надеяться, дальше СКА будет побеждать и без присмотра старших товарищей.