Немецкий врач Марк Шмидт, который работал с кровяным допингом и проводил спортсменам переливания крови, может сесть в тюрьму на 10 лет.

Как сообщает AFP, в Мюнхене 16 сентября стартовали заседания по делу врача. Шмидту предъявлены обвинения в организации допинговой сети, которая имела прямую связь с его клиникой в Эрфурте. Сообщается, что врач работал со спортсменами из разных стран, испытывал на них лекарственные препараты, а также активно помогал в использовании кровяного допинга.

В деле приводятся фамилии 23 спортсменов из 8 стран, сотрудничавших с клиникой Шмидта, в основном, это представители лыжных видов спорта.

Помимо основного обвинения по допинг-сети врача обвиняют и в нанесении телесных повреждений одной их спортсменок: после процедуры в клинике Шмидта (переливание эритроцитов) у нее возникли побочные эффекты, в то время как врач заявлял, что эта процедура безопасна.