Российские фигуристы Леонид Свириденко и Валерия Шульская перешли в академию «Ангелы Плющенко» в Москве.

Фото этих спортсменов на тренировках появились в «Инстаграме» академии Евгения Плющенко. В комментариях к фото подписчики поинтересовались, сколько времени Свириденко тренируется на новом месте. «Только пришел», — отметили в академии.

Леонид Свириденко выступает в мужском одиночном катании, этот фигурист ранее тренировался у Олега Татаурова в Санкт-Петербурге. На прошлогоднем чемпионате России Свириденко стал лишь тринадцатым.

Валерия Шульская переехала в Москву из Оренбурга, где тренировалась в группе Елены Михайловой. Спортсменка заняла 8-е место на чемпионате России-2020 в Красноярске.