Петербургский СКА выиграл первый период матча против московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве, на данный момент счет в матче 2:0 в пользу СКА.

В первом периоде в составе СКА дубль оформил нападающий Владимир Ткачев. На 8-й минуте встречи Ткачев отличился с передачи Лукаса Бенгтссона, реализовав большинство, а на 16-й минуте уже забил при игре в равных составах. Голевыми передачами в этой атаке отметились Кирилл Марченко и Линден Вей.

За первые 20 минут встречи игроки СКА получили два удаления: на первой минуте две штрафных минута получил Арсений Бринкманн, затем через пару минут за подножку удаление получил Миро Аалтонен.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.