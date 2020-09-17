Российский фигурист Руслан Жиганшин высказался по поводу возможного повышения возрастного ценза в женском одиночном катании.

В интервью РИА Новости Жиганшин выступил за повышение возрастного ценза.

«Считаю, что необходимо повышать возрастную планку, чтобы женщины и девочки выступали в разных категориях», — отметил фигурист.

По словам Жиганшина, ему нравилась одна итальянская фигуристка, которая была очень пластична, отлично двигалась и владела своим телом. Жиганшину было непонятно видеть, как более молодая фигуристка, не обладающая такой пластичностью, по оценкам опережала более опытную спортсменку.

Напомним, ранее сообщалось, что на конгрессе ISU в июне 2021 года будет обсуждаться возможное повышение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет.