Конфликты между игроками и аналитиком Данканом Thorin Шилдсом обретают новые краски. Журналист высказался в своём подкасте на ютубе на счёт того, что NiKo подставляет сильных игроков.

NiKo просто суперзвезда в том, чтобы подставлять победителей мейджоров — NEO, AdreN, pronax… Это шутка такая?! Хорошо, что Zeus закончил карьеру, потому что ты бы и его взял, — высказался Thorin.

На что игрок команды FaZe Clan Никола NiKo Ковач написал в своём твиттере о том, что комьюнити необоснованно возлагает на него ответственность за все решафлы в коллективе.

Не могу поверить, что большая часть сообщества считает, что именно я отвечаю за все изменения, произошедшие в нашей команде. KarrigaN убрали из состава в 2018 году еще до того, как я решил остаться в FaZe Clan, — завершил свою мысль Никола Ковач.

Последние несколько лет у европейской команды FaZe Clan идут регулярные решафлы, однако к результатам эти решения не приводят. Турнир ESL Pro League Season 12 не складывается для команды и FaZe на нём занимают пока что 8 место из 8 команд в группе.