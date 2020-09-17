Мужской и женский теннисные турниры ВТБ Кубок Кремля в Москве не состоятся в 2020 году. Информация об этом появилась на официальном сайте ассоциации АТР.

Причиной отмены турниров стало повышение числа случаев заражения коронавирусом в Москве за последние несколько недель. ВТБ Кубок Кремля проводится в столице России с 1990 года, это первая отмена за 30 лет проведения соревнований.

Планировалось, что мужской турнир ВТБ Кубка Кремля состоится с 19 по 25 октября, а женский — с 26 по 1 ноября. Решение по Кубку Кремля не повлияет на проведение другого турнира АТР в России: на 12-18 октября запланировано проведение St. Petersburg Open. Пока об отмене турнира в Санкт-Петербурге информации не поступало.