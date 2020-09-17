Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в матче второго круга турнира АТР серии «Мастерс» в Риме польскому спортсмену Хуберту Хуркачу.

Теннисисты провели на одном из кортов «Форо Италико» ровно два часа и сыграли три сета. Счет по партиям 7:6, 3:6, 6:2 в пользу Хуркача.

За весь матч Рублев сделал 12 эйсов, а также один раз ошибся на подаче. Его оппонент из Польши Хуркач сделал 15 подач навылет за два часа и также одну двойную ошибку.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Хуберт Хуркач сыграет против аргентинского теннисиста Диего Шварцмана.

Российских теннисистов на турнире АТР в Риме больше не осталось, ранее с соревнований вылетел Карен Хачанов. Даниил Медведев снялся с этого «Мастерса» еще неделю назад.