Белорусский игрок Артём Fng Баршак, являющийся капитаном в европейском составе Alliance рассказал о трудностях игры в организациях, игре в Alliance и современном поколении.

Артём заметил, что поколение изменилось и сейчас молодым парням не так важна репутация организации и результат, они больше нацелены на игру в Dota 2.

Молодому поколению в СНГ откровенно говоря плевать на репутацию организации и даже на результат. Они хотят просто прийти, сидеть играть в доту – и все. Это звучит неплохо, но когда надо будет не посидеть и поиграть паблик, а поработать и поговорить, они этого не сделают. Когда нужно разобрать ошибки, игроки даже из сегодняшних топ-4-5 СНГ забивают на это. Вместо того, чтобы пообщаться с командой, они просто уходят заниматься своими делами, — прокомментировал свою позицию Fng.

Артём представляет интересы Альянс с мая этого года, после того, как его отдали в аренду Gambit. Alliance за это время успела сыграть в финале ESL One Birmingham 2020, где проиграла «не стыдному сопернику» Team Secret со счётом 3:0, побороться с Nigma в финале OGA Dota PIT 2020 Season 2. Сейчас он является полноценным участником команды.