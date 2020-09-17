СКА ведет в счете в матче со «Спартаком» после второго периода. Аскаров отразил буллит

Петербургский СКА ведет в счете в матче против московского «Спартака» после второго периода в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на «ЦСКА-Арене» в Москве, на данный момент счет в матче 2:0 в пользу СКА.

Во втором периоде заброшенных шайб не было, однако хоккеисты «Спартака» получили право на штрафной бросок. Сергей Широков не сумел реализовать этот шанс, бросок отразил вратарь СКА Ярослав Аскаров. «Спартак» пока превосходит СКА по количеству бросков по воротам — 15 против 10 во втором периоде.

В первом периоде двумя шайбами отметился нападающий СКА Владимир Ткачев. Он отличился как в большинстве, так и при равных составах.