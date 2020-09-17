Российская фигуристка, призер финала Гран-при и чемпионата России Мария Сотскова может быть отстранена на 10 лет за пропуск допинг-тестов и поддельную справку.

Информацию об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России.

Как стало известно, фигуристка пропустила три допинг-тестирования в период с 2019 по 2020 год (менее чем за 12 месяцев). Спортсменка предоставила справку, чтобы оправдать один из пропусков, однако она оказалась недействительной.

В ФФККР сообщили, что Всемирное антидопинговое агентство WADA находится в курсе ситуации с Сотсковой. Закрытые слушания в РУСАДА по делу Сотсковой прошли в конце лета 2020 года, ей может грозить до 10 лет дисквалификации за подделку документа.

Еще в начале лета 2020 года 20-летняя Мария Сотскова объявила о завершении карьеры.