Фанатом вселенной Гарри Поттера крупно повезло. Разработчики показали первые детали по игре Hogwarts Legacy, которая является ААА-RPG проектом с открытым миром. Первый трейлер игры был показан на презентации PlayStation 5.

Действия самой игры проходят намного раньше, чем описано в книгах Джоан Роулинг. Примерное время повествования XIX век.

Проникнитесь новой историей, действие которой происходит в Хогвартсе в начале 19 века. Ваш персонаж — ученик, владеющий ключом к древней тайне, которая может разорвать волшебный мир на части. Найдите союзников, сразитесь с темными волшебниками и возьмите судьбу волшебного мира в свои руки, — сказали в анонсе игры Warner Bros.

Судя по трейлеру от Warner Bros. Hogwarts Legacy состоит не только в разгадывании секретов и изучении замков, но и из взаимодействия с животными, поиск секретных тайных комнат и сражению с легендарными босами.