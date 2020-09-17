Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер высказался о возможности сотрудничества с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Слова Орсера цитирует портал «RT на русском». По словам специалиста, он открыт к любому виду сотрудничества, а что касается противоположной стороны, то этот вопрос лучше адресовать самой Этери Тутберидзе и ее коллегам.

«Мне кажется, такое сотрудничество могло бы получиться не просто любопытным, но захватывающим», — сообщил Орсер.

Напомним, ранее стало известно, что Евгения Медведева покинула тренировочную группу Брайана Орсера и вернулась к Этери Тутберидзе в «Самбо-70». Последние полгода фигуристка тренировалась со своим наставником по видеосвязи, как отметил сам Орсер, именно пандемия сыграла ключевую роль в их расставании с Медведевой.