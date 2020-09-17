Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В первом периоде команда Валерия Брагина дважды отличилась: на 8-й и на 16-й минуте отличился форвард армейцев Владимир Ткачев. В первой атаке ему ассистировал Лукас Бенгтссон (шайба в большинстве), во второй — Линден Вей и Кирилл Марченко.

Во втором периоде 18-летнему вратарю СКА Ярославу Аскарову удалось отразить штрафной бросок в исполнении Сергея Широкова. Хоккеист провел «сухой» матч, совершив в итоге 33 спасения за игру.

Следующий матч подопечные Валерия Брагина проведут дома против нижегородского «Торпедо». Встреча пройдет 20 сентября в «Ледовом дворце».