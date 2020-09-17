Московский «Спартак» хочет подписать российского защитника петербургского «Зенита» Дениса Терентьева. Информацию об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отмечается, что с этим игроком хорошо знаком нынешнему гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову по выступлениям за «Уфу» на правах аренды в сезоне-2019/20. За время в «Уфе» Терентьев сыграл 10 матчей и стал автором одного забитого мяча.

Текущий контракт Терентьева с «Зенитом» рассчитан до окончания сезона-2020/21, после чего футболист обретет статус свободного агента. Как стало известно прессе, в «Спартаке» Терентьева рассматривают как второго номера по позиции, поскольку еще одно защитника из европейского клуба «красно-белые» хотят приобрести в ближайшее трансферное окно.