Московское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы сезона-2020/21, уступив «Локомотиву» из Тбилиси. Игра прошла на запасном поле стадионе Михаила Месхи в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 54-й минуте гол забил форвард «Локомотива» Иракли Сихарулидзе. Затем на на 76-й минуте забил нападающий хозяев Мамия Гавашелишвили.

В составе «Динамо» гол престижа в добавленное время забил Николай Комличенко, реализовавший пенальти.

Таким образом, «Динамо» вылетело из турнира, сыграв в нем лишь один матч. Это второе поражение команды за последние 7 дней: в РПЛ подопечные Кирилла Новикова проиграли «Рубину».

Тбилисскому «Локомотиву» предстоит сыграть в следующем квалификационном раунде Лиги Европы против испанской «Гранады».