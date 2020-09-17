Российская фигуристка, призер чемпионата России и финала Гран-при Мария Сотскова получила десятилетний бан от РУСАДА из-за пропуска трех допинг-тестов за 12 месяцев, подделку медицинской справки, а также из-за того, что в одной из ее допинг-проб было обнаружено запрещенное вещество.

«По имеющейся у меня информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещённое вещество», — приводит агентство ТАСС цитату собственного источника, который отмечает, что ситуация идентична делу Данила Лысенко в легкой атлетике.

В СМИ не отмечают, какое именно вещество было обнаружено в пробе Сотсковой, а также когда именно фигуристка сдала эту пробу. 20-летняя фигуристка завершила карьеру в июне 2020 года, она не выступала на соревнованиях с ноября 2019 года.