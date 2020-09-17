В рамках группового этапа Natus Vincere выиграли матч против Heroic в рамках ESL Pro League Season 12 и заработали себе ещё 3 очка. Теперь рождённые побеждать гарантируют себе выход в плей-офф стадию и занимают первое место в группе и имеют 5 побед, 1 поражение и 15 очков.

Третье поражение для Heroic поставило под угрозу выход датчан с группы А в плей-офф стадию. Теперь остальные 3 места будут распределены между BIG, ENCE, Heroic и OG. AGO, G2 и GODSENT лишили себя возможности принять участие в распределение призового фонда.

Overpass: NAVI 16 — 6 Heroic

Nuke: NAVI 16 — 19 Heroic

Train: NAVI 16 — 14 Heroic

После неудачного выступления на ESL One Cologne 2020 «Рождённые Побеждать» решили продлить буткемп. Тренер B1ad3 рассказал, что больше всего ошибок в игре было у flamie, Boombl4 и Perfecto, поэтому они остались работать над улучшением своей игры.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. В европейском играют 16 команд. Только 8 из них пройдут в стадию плей-офф, где будут бороться за $450 тыс.