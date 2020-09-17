Израильский футбольный клуб «Маккаби» из города Хайфа в домашнем матче обыграл казахстанский «Кайрат» и выбил его из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.

Встреча в Хайфе завершилась со счетом 2:1 в пользу «Маккаби».