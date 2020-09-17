Израильский футбольный клуб «Маккаби» из города Хайфа в домашнем матче обыграл казахстанский «Кайрат» и выбил его из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.
Встреча в Хайфе завершилась со счетом 2:1 в пользу «Маккаби».
Счет в матче открыл Юваль Ашкенази на 31-й минуте встречи, к концу первого тайма «Кайрат» сравнял счет стараниями бразильского форварда Вагнера Лава.
Победный мяч в составе «Маккаби» забил Никита Рукавица на 72-й минуте игры.
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/21 «Маккаби» предстоит сыграть с российским «Ростовом». Этот отборочный раунд также будет состоять из одного матча по правилам текущего сезона, игра запланирована на 24 сентября и пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена».
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