Стало известно, что в допинг-пробе российской фигуристки Марии Сотсковой, которая была взята в марте 2020 года, был обнаружен запрещенный препарат фуросемид, который используется для сгонки веса.

Информацию об этом сообщает портал RT. Еще в ноябре 2019 года Сотскова приняла решение завершить карьеру, однако документально не оформила свой уход из спорта и не уведомила об этом антидопинговое агентство РУСАДА.

В марте 2020 года фигуристка уже давно не соревновалась, но была в списке действующих спортсменов РУСАДА и ее обязали сдать допинг-пробу во внесоревновательный период. Фигуристка заявляла допинг-офицерам, что уже завершила карьеру, но ее вынудили сдать тест — он и дал положительный результат на фуросемид.

Фигуристка предоставила в РУСАДА справку, в которой сказано, что этот препарат она принимала по мед.показаниям, но она оказалась поддельной.

По данным СМИ, РУСАДА дисквалифицировал спортсменку на 10 лет.