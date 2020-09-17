Главные новости из мира спорта за 17 сентября: допинг-скандал в фигурном катании, победа СКА и успехи российских теннисистов в Риме — в дайджесте от Nevasport.

СКА победил «Спартак» на выезде благодаря дублю Ткачева

Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом периоде команда Валерия Брагина дважды отличилась: на 8-й и на 16-й минуте отличился форвард армейцев Владимир Ткачев. В первой атаке ему ассистировал Лукас Бенгтссон (шайба в большинстве), во второй — Линден Вей и Кирилл Марченко.

СМИ: Сотскову могут отстранить на 10 лет за пропуск допинг-тестов и подделку справки

Российская фигуристка, призер финала Гран-при и чемпионата России Мария Сотскова может быть отстранена на 10 лет за пропуск допинг-тестов и поддельную справку. Информацию об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России. Как стало известно, фигуристка пропустила три допинг-тестирования в период с 2019 по 2020 год (менее чем за 12 месяцев). Спортсменка предоставила справку, чтобы оправдать один из пропусков, однако она оказалась недействительной. Позднее RT сообщил, что в пробе спортсменки за март 2020 года был обнаружен фуросемид.

Рублев проиграл Хуркачу в трех сетах и вылетел с «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в матче второго круга турнира АТР серии «Мастерс» в Риме польскому спортсмену Хуберту Хуркачу. Теннисисты провели на одном из кортов «Форо Италико» ровно два часа и сыграли три сета. Счет по партиям 7:6, 3:6, 6:2 в пользу Хуркача.

Теннисный ВТБ Кубок Кремля отменен. Турнир не состоится впервые за 30 лет

Мужской и женский теннисные турниры ВТБ Кубок Кремля в Москве не состоятся в 2020 году. Информация об этом появилась на официальном сайте ассоциации АТР. Причиной отмены турниров стало повышение числа случаев заражения коронавирусом в Москве за последние несколько недель. ВТБ Кубок Кремля проводится в столице России с 1990 года, это первая отмена за 30 лет проведения соревнований.

«Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы, проиграв «Локомотиву» Тбилиси

Московское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги Европы сезона-2020/21, уступив «Локомотиву» из Тбилиси. Игра прошла на запасном поле стадиона Михаила Месхи в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 54-й минуте гол забил форвард «Локомотива» Иракли Сихарулидзе. Затем на на 76-й минуте забил нападающий хозяев Мамия Гавашелишвили. В составе «Динамо» гол престижа в добавленное время забил Николай Комличенко, реализовавший пенальти.

Свириденко и Шульская начали тренировки в академии Плющенко

Российские фигуристы Леонид Свириденко и Валерия Шульская перешли в академию «Ангелы Плющенко» в Москве. Фото этих спортсменов на тренировках появились в «Инстаграме» академии Евгения Плющенко. В комментариях к фото подписчики поинтересовались, сколько времени Свириденко тренируется на новом месте. «Только пришел», — отметили в академии.

Задержан экс-президент СБР, возбуждено уголовное дело

Задержан бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. Об этом сообщает журналист Дмитрий Ревинский, информацию подтвердил спортивный агент Андрей Митьков. По информации «Московского комсомольца», против Кравцова возбудили уголовное дело, в основу которого легли материалы нескольких проверок, в том числе Счетной палаты.

Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Риме

В матче второго круга турнира WTA в Риме российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в двух сетах над представительницей Чехии Катериной Синяковой. Счет по сетам — 6:2, 6:3, встреча продолжалась один час и 22 минуты. Касаткина за весь матч не сделала ни одной подачи навылет и не совершила ни одной ошибки на подаче. В третьем круге россиянка сыграет с Викторией Азаренко.