В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет встречать «Авангард». Событие пройдет на арене «Нефтехимик» 18 сентября в 19:00.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» проводит этот сезон без результата, команда в данный момент находится вне восьмёрки сильнейших команд Восточной Конференции, и как считают эксперты, вполне заслуженно. Клуб выиграл одну и пяти встреч, одолев «Витязь» со счётом 4:3 в очень упорной борьбе.

Самым громким провалом команды стало проражение против «Йокерита» со счётом 0:6. Предыдущие две игры «Нефтехимик» хоть и забивали, но очень много пропускали, что так же отрицательно сказывается на статистике команды.

«Авангард»

«Авангард» достаточно успешно начал Континентальную Хоккейную Лигу, выиграв большое количество побед в основное время. Единственной слабостью «ястребов» стало поражение против уфимского «Салавата Юлаева» со счётом 2:3 в близкой борьбе. «Сибирь» и Метталург» команда прошла без проблем, обыграв их «в сухую».

Несколько дней назад команда одолела очень крепких орешков из СКА со счётом 4:3, причём решающая шайба была заброшена в ситуации из меньшинства.

Прогноз

Аналитики считают, что «Авангард», ещё не ступивший на корт уже практически победил, потому что никаких предпосылок к другому повороту событий нет. Омичи собрали мощную команду и претендуют за самые высокие результаты и даже вне домашних трибун выглядят достойно. В данный момент клуб показывает свою лучшую форму и обыгрывает всех в «пух и прах».

Нижнекаменцы стабильно забивают, однако оборона является очень слабым местом команды и регулярно через неё пробиваются соперники. Это не позволит набрать много очков.

Именно поэтому ставка с азиатской форой в -1.5 на «Авангард» смотрится, по мнению экспертов, лучшей среди всех. Коэффициент на событие 2.26.