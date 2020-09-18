Хоккейный клуб «Тампа Бэй-Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче серии финала Восточной конференции и квалифицировалась в финал Кубка Стэнли.

Игра прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плейс» без зрителей и завершилась со счетом 2:1, победная шайба была заброшена в овертайме.

В составе «Айлендерс» счет в матче открыл Девон Тейвз, а затем Виктор Хедман из «Тампы» сравнял счет с передачи Никиты Кучерова. Победная шайба была заброшена на 14-й минуте первого овертайма, ее автором стал канадский форвард «Тампы» Энтони Чирелли.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал за игру 26 сейвов, его визави в составе «Айлендерс» Семен Варламов спас ворота своей команды 46 раз.

В финале Кубка Стэнли «Тампу» ждет серия с «Даллас Старз».