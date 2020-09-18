Петербургский «Зенит» возобновил переговоры по возможному трансферу аргентинского полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

Об этом сообщает итальянский портал Calcio Mercato. Как стало известно изданию, де Пауль продолжает входить в сферу интересов «Зенита». Переговоры «сине-бело-голубых» с окружением аргентинского хавбека возобновились, поскольку основной претендент на игрока — английский «Лидс» — отказался платить запрашиваемую «Удинезе» сумму трансфера.

Напомним, в прошлом сезоне де Пауль провел 35 матчей за «Удинезе», на его счету 7 забитых мячей и 6 голевых передач. Действущий контракт де Пауля с «Удинезе» действует до июня 2024 года. По разным данным, рыночная стоимость полузащитника составляет около 30 миллионов евро.